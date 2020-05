- Forbannet og trist

- Dette er et overtramp mot de som har forventninger til en forutsigbar fiskeripolitikk og forutsigbarhet for sine investeringer. Det sier ordfører i Lebesby kommune, Sigurd Kvammen Rafaelsen (A).

I går meldte Fremskrittspartiet at det blir utvidet områdeadgang i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Det blir ikke godt mottatt i Øst-Finnmark.

- Blant fiskerne i Lebesby er det et sinne over vedtaket som kom opp som benkeforslag. Dette er et overtramp mot de som har forventninger til en forutsigbar fiskeripolitikk og forutsigbarhet for sine investeringer, sier Kvammen Rafaelsen, og fortsetter:

- Fiskere i Øst- Finnmark har gjort investeringer basert på regimet som er gjeldene. De fortjener ikke et dokument 8 forslag. Argumentasjonen som brukes gjør at det nå banes vei for alle fiskere til å delta i det kvoteregulerte fisket. Dette fører til at verdien i krabbefisket svekkes og gjør at de som til nå har blitt kompensert for ulempene, kun står igjen med de negative konsekvensene.

- Kjenner ikke konsekvensene

- I kjent stil fremmer man forslag man ikke vet konsekvensene av, og som ikke er utredet. Det så vi i kvotemeldinga, der man i samme vending vedtar å utrede konsekvenser i ettertid. Kunnskap og forskning tilsidesettes, til fordel for press og valgkamp. Dette viser hvor lemfeldig behandlingen er i norsk fiskeripolitikk.

- Vi kan ikke registrere at det foreligger ny kunnskap som gjør at man må vedta dette over natten. Jeg er glad for at man fra Arbeiderpartiets side fremmer forslag for å utrede utvidelse, basert på forskning. Jeg håper at representantene fra Øst- Finnmark i regjeringspartiene kan appellere til sine egne om å heller støtte forslaget fremmet av opposisjon. Da kan vi fortsatt ha en kunnskapsbasert forvaltning av kongekrabbefisket, sier han.