Forbannet på Telia i Tufjord

I Tufjord begynner frustrasjonen over leveransebrudd fra Telia å tære på humøret.

Foto: Måsøy kommune

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

I utgangspunktet er mobilbrukerne i Tufjord fornøyde med Telia. De er nemlig den eneste leverandøren som har moderne datakapasitet i sin mobildekning. Og dermed har både fiskebruket, fiskerne og innbyggerne satset på Telia som hovedforbindelse og Telenor som backup kun for talebruk.

Så når da Telia faller ut, er stedet satt mange år tilbake i telehistorien.

- Telia har vært nede i Tufjord i en uke nå. Vi er daglig i kontakt med Telia, men får de samme standard tilbakemeldingene om at de jobber med saken. De forteller at det er folk og ser på det nå, og at det skal ordnes snart. Men vi er like fri for telefon, og dette begynner å bli uholdbart, skriver kaiformann Jani Heikkilä i en epost sendt på en treg Edge-linje fra Telenor.

Situasjonen blir fort kostbar i et travelt fiskevær.

- Vi har ca. 60 ansatte på fiskebruket, som ikke får kontakt med familiene sine hjemme. Vi har ansatte som ikke får gjort jobben sin og fiskere som truer med å gå i fra Tufjord på grunn at de ikke har dekning, i tillegg til nye båter som ikke får tak i oss. Råfisklaget har vært forbanna siden vi har måtte bruke reserve løsning på sedlene. Lista over irritasjonsmomenter er lang, slår Heikkilä fast.

Noen fastlinje med moderne internett finnes ifølge Tufjordbruket ikke til Tufjord. Det er Telias 4G linje som er hovedforbindelsen.

Jani ber oss samtidig formidle brukets backupnummer fra Telenor: 90 81 11 37