Forbereder sammenslåing

Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag er i gang med samtalene som kan ende med at de to lagene går sammen i et felles nordnorsk lag.

- Ledelsen i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag har gjennomført samtaler for å følge opp begge lagenes årsmøtevedtak om at en skal søke å foreta en sammenslåing av laga til et Nord-Norges Fiskarlag, heter det i en felles pressemelding fra de to lagene.

I meldingen framholder de at en eventuell sammenslåing krever at mange ting som skal falle på plass, blant annet sammensetning av styrende organer, representasjon, nye vedtekter og lignende

- Samtalene vil derfor fortsette i tiden fremover der en søker å finne gode omforente løsninger på forannevnte, heter det i meldingen.

Norges Fiskarlag skal avholde sitt neste landsmøte 30. – 31. oktober 2019.

- Det er en målsetting at en skal ha kommet til enighet i god tid før Landsmøtet slik at de to involverte laga kan få avholdt separate årsmøter som kan gi sin tilslutning til det resultatet som er fremforhandlet. I tillegg må det foretas en formell nedlegging av fylkesfiskarlagene. Etter at slike årsmøter er avholdt tenkes det at en må ha et konstituerende møte i det nye Nord-Norges Fiskarlag for å foreta valg og trekke opp rammer for det fiskeripolitiske arbeidet i organisasjonen.

Styrene i de to fylkesfiskarlaga skal også involveres i dette arbeidet frem mot endelig avklaring opplyser styrelederne Roger Hansen og Jan Fredriksen.

Også Fiskarlaget Midt-Norge har signalisert en interesse for å være med i et slikt samarbeid, men hadde ikke anledning til å delta på det innledende møtet.