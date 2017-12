Fordelte 100 forskningsmillioner

13 ulike prosjekter fikk støtte fra programstyret i Marinforsk.

De 13 prosjektene vant fram i konkurranse blant 87 søknader da programstyret i Marinforsk gjorde sin beslutning om fordeling av i alt 100 millioner kroner i forrige uke.

– Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser i en artikkel på forskningsrådet sine hjemmesider. Han er fornøyd med at årets tildeling blir fordelt på mange forskningsmiljøer.

De 13 prosjektene er fordelt på de fire temaområdene i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. Enkelte prosjekter er innvilget med kutt, og det understrekes at bevilget beløp ikke nødvendigvis samsvarer med det beløpet det er søkt om.

Deltema Prosjekttittel Institusjon

Økosystem The importance of the marine habitat for the critically endangered European eel (MAREEL) Havforsknings-instituttet

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift) Universitetet i Oslo

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web (MIXsTRUCT) Uni Research

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME) Havforsknings-instituttet

Påvirkning Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species Sintef Ocean

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords Nord Universitet

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod Havforsknings-instituttet

Høsting Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications Havforsknings-instituttet

The impact of new technologies on fisheries management Norges Handels-høyskole

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM) Universitetet i Oslo - CEES

Samfunn Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas (MARTINI) NIVA

Ocean Health under Blue Transitions NINA