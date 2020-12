Forenkler arbeidet på brua

ProNav Screen Matrix (PSM) er et alt-i-ett system for skjermstyring av samtlige systemer om bord på en eller flere storskjermer. Du betjener alle tilkoblede kilder (radar, ekkolodd, kamerasystem osv.) med en mus/keyboard.

Med det intuitive skjermstyringssystem ProNav Screen Matrix kan man bytte kilder på tvers av skjermene på broen, og organisere skjermbildene til en personlig foretrukket layout, heter det i en pressemelding fra selskapet.

ProNav har ekspertisen klar til å hjelpe med kildevalg, dimming og skjermoppsett og påser også at alle krav til godkjenninger ivaretas.

Forenkler hverdagen på brua

ProNav Screen Matrix kan også utstyres med en tilhørende touch-skjerm som lar brukeren administrere skjermoppsett i et grafisk og enkelt grensesnitt. Dette gir tilgang til forhåndsdefinerte arbeidsmodus for hånden, og gjør det enkelt å gå fra en arbeidsoperasjon til en annen og automatisk stokke om skjermbildene slik at styrmannen ser den informasjonen han trenger på den skjermen han ønsker. På denne måten kan alle brukerne tilpasse systemet til sine behov og ønsker.

Naviger i 4K

ProNav Screen Matrix leverer opptil 4K oppløsing med inntil fire skjermbilder på en skjerm. Når man benytter mus for å betjene skjermbildene føres denne sømløst mellom alle skjermene og man velger raskt hvilket skjermbilde man skal betjene. Dimming av monitorene på broen gjøres også enkelt ved betjening av touch-panelet. Skjermene kan dimmes enten som gruppe eller individuelt.

OpenBridge sikrer et profesjonelt grensesnitt

Det touch-baserte betjeningspanelet følger OpenBridge standarden for gode brukergrensesnitt, og gir deg full kontroll over dine skjermutsnitt med enkel betjening. Flytt videokilder fra skjerm til skjerm eller bytt mellom forhåndsdefinerte skjermoppsett. Her kan flere brukere lage sine oppsett slik at alle styrmenn kan ha sitt eget oppsett.

ProNav Screen Matrix er maritimt godkjent i henhold til IEC-60945.