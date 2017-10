Foreslår stor utvidelse i Troms

Myndighetene vil utvide kystfiskekvote-området. Dersom dette forslaget går gjennom, vil det særlig gi endringer i Troms.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det er nettstedet fiskeribladet.no som melder dette.

Ni Troms-kommuner

De kommunene i det midtre og sørlige Troms som i dag ikke er en del av kystfiskekvoten er følgende:

De fire kommunene på Senja (Tranøy, Berg, Torsken og Lenvik), videre Målselv, Harstad, Dyrøy, Ibestad og Kvæfjord.

Bardu vil som en tiende kommune også kunne komme inn under dette regimet, men per dags dato er det ingen båter registrert i denne kommunen.

I forslaget som nå sendes ut på høring, foreslås det at Tromsø ikke skal omfattes av utvidelsen.

Deler av Tromsø kommune er i dag en del av kystfiskekvote-området.

Det gjelder kretsene Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoane.

Styrke næringsgrunnlaget

I Nordland foreslås det ingen utvidelse utover de fire kommunene som er med i dag. Lofoten og Vesterålen blir ikke en del, dersom dette forslaget går gjennom.

Alle finnmarkskommunene er en del av kystfiskekvote-området i dag.

To representanter fra Sametinget og to representanter for Nærings- og fiskeridepartementet har forberedt dette høringsnotatet som har frist 30. november.

Avsetningen til kystfiskekvoten ligger fast, men Sametinget og Nærings- og fiskeridepartementet har sammen drøftet endringer for å bruke kvoten mer i tråd med det opprinnelige formålet - å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene særlig i samiske kyst- og fjordområder.

Mindre på hver

Utvalget foreslår at denne større Åpen gruppe-flåten bare skal få tilgang til ca 2.000 tonn av de 3.000 tonnene som avsetningen gjelder.

1.000 tonn kan komme til å benyttes som en kvotebonus ved leveranser i områder som kan defineres innenfor den opprinnelige målsetningen.

Disse områdene kan være dagens kystfiskekvote-kommuner, eller det kan settes opp nye kriterier for områder som skal få «bonus-fisk».