– Foretrekker AIS foran andre og dyrere systemer

Norges Kystfiskarlag var godt representert når Fiskeridirektoratet inviterer næringa og teknologileverandører til dialogmøte om forestående utvidelse av ERS-forskriften.

Det skriver laget i ei pressemelding.

Tom Vegar Kiil uttaler at Kystfiskarlaget er prinsipielt imot de stadig økte kostnadene, avgifter, arbeidsoppgaver og risiko som fiskerne pålegges.

– Der hvor det er behov for fangstrapportering ser vi at kystfiskeappen allerede er en mulighet, men at denne må tilpasses nødvendige behov for fisker, uttaler han.

Foretrekker AIS

– Vi ser AIS som et trygt og godt system som er kostnadsfritt i bruk etter installasjon og allerede finnes i størstedelen av flåten. Dette både som følge av frivillig montering og myndighetskrav til fiskerikontroll. Dersom man nå overkjører fiskerne og skal inn på andre systemer må kostnadsnivået sees i forhold til fartøyets omsetning. En økt kostnad som for et større fartøy ikke er synlig i regnskapet vil kunne ødelegge driftsgrunnlaget for en fisker i mindre reguleringsgrupper.

Må tilpasses mindre fartøy

– Vi har et tydelig mandat fra våre medlemmer om å påse at de rapporterings- og sporingsløsningene fiskerne pålegges, skal være tilpasset driften og behovet om bord på små fartøy. Flåten under 15 meter er ikke en ensartet gruppe fartøy lik de som i dag er pålagt satellittsporing og fangstdagbok, men sammensatt av veldig mange forskjellige typer fartøy som deltar i ulike fiskeri med ulik omsetning. Her må det brukes fornuft, og presenteres løsninger som e gjennomførbart og økonomisk forsvarlig for den enkelte fisker.

Uklart om kostnader

– Vi må for det første få klarhet i de reelle løsningene som finnes per i dag og hvilke potensielle løsninger som finnes der ute - hva systemene vil innebære i økonomiske kostnader, både med tanke på selve utstyret, installering av dette, samt de faktiske abonnementskostnadene knyttet til bruken. Så langt er dette spørsmål vi ikke opplever å ha fått tilstrekkelig gode nok svar på. Vi anser det som urealistisk å innføre nye krav fra og med årsskiftet, så lenge disse spørsmålene fortsatt står ubesvart.