Forhandler om nye skip

I forbindelse med fremleggingen av Statsbudsjettet melder regjeringen i dag at de forhandler med Vard Group AS Langsten om byggingen av skipene som skal erstatte Nordkapp-klassen.

Foto: Lars Røraas, Forsvaret

– I september 2016 offentliggjorde regjeringen at det skulle bygges tre nye skip til Kystvakta som erstatning for de tre skipa i Nordkapp-klassen. Nå har vi sett på tilbudet fra de tre verftene som ønsket å bygge skipene, og vi har valgt å forhandle videre med Vard Group AS Langsten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Dersom det ikke blir en avtale med Vard Group AS Langsten, vil et av de to andre verftene blir kalt inn igjen til forhandlinger. Tidsplanen som er satt for bygging av de tre skipene er fulgt, og planen sier at Stortinget skal få saken til endelig godkjenning i 2018. Det første fartøyet skal leveres i 2022.

Dei to andre verftene som ønsket å bygge skipene var Westcon Yards AS og Kleven Verft AS. Alle de tre verftene holder til på Vestlandet.

Av hensyn til Forsvarets behov innenfor beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, ble det avgjort at det bare var norske verft som kunne delta i konkurransen. Alle de tre verftene har konkurransedyktige tilbud med stort innslag av norske leveranser.