Forlanger å få fiske inndratte kvoter

Norges Fiskarlag forlanger at praksisen i administrativ inndragning i Havressursloven endres. Fiskarlaget krever at kvoten må kunne fiskes på nytt uavhengig av kvoteår.

Norges Fiskarlag har over flere år stilt spørsmål ved lovligheten av inndragningsvedtak i flere typer saker. Fiskarlaget har nå fått utarbeidet en betenkning fra professor Jon Petter Rui om administrativ inndragning. Han stiller flere spørsmål ved dagens praktisering av § 54 i havressursloven.

- Derfor er vi i vår uttalelse klar på at dagens hjemmel har et snevrere anvendelsesområde enn det som myndighetene har lagt til grunn i sin praktisering av § 54 i havressursloven. En fisker som fisker innenfor sin kvote, har ikke oppnådd noen berikelse selv om han bryter en regel om hvordan fisket skal utøves. Inndragning i et slikt tilfelle vil være straff etter den europeiske menneskerettskonvensjonen og skal ikke skje, skriver fiskeriorganisasjonen i en høringsuttalelse om havressursloven.

Fiskeridirektoratets begrunnelse for at inndragning av fangst ikke er en straffereaksjon, er blant annet at fisker kan fiske kvoten på nytt innenfor det tidsrom som kvoten gjelder for.

Fiskarlaget mener imidlertid at det i de aller fleste saker ikke er praktisk mulig.

- For det første opplyser direktoratet ikke om denne muligheten. Det har derfor vært ukjent for fiskerne. For det annet har saksbehandlingstiden i direktoratet ofte vært så lang, at når endelig vedtak foreligger, kan kvoten ikke fiskes da den ligger utenfor det aktuelle kvoteår. Fiskarlaget krever derfor at kvoten må kunne fiskes på nytt uavhengig av kvoteår, fastslår fiskarlaget.