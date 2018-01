Forlanger helikopter-avklaring

Fiskebåt ber Forsvarsdepartementet komme med en utredning om hvordan de skal håndtere de store forsinkelsene av de nye redningshelikoptrene NH-90.

I et brev til Forsvarsdepartementet ber Fiskebåt om at det legges fram en plan for avhjelpende tiltak mens man venter på å få nye helikopter.

Milliardbeløp

Utskiftingen av helikoptrene skal koste til sammen 7,2 milliarder kroner og skulle være på plass for lenge siden. Tidligere var kystvaktskipene utrustet med Lynx-helikopter, men disse er tatt ut av tjeneste fordi de er for gamle.

I 2001 bestilte det norske forsvaret 14 helikopter av typen NH 90. Åtte til Kystvakta og seks til marinens fregattar. I 2009 landet det første i Norge, og er ennå under uttesting.

Beredskap

Dette fører til uro for fiskeflåten fordi beredskapen på havet er svekket, sidan Kystvakta i mellomtiden må seile uten helikopter.

I brevet fra Fiskebåt blir det pekt på at helikoptrene også er viktige for å sikre ressurskontrollen.