Forlanger ubenyttet torsk

Norges Fiskarlag har bedt departementet om umiddelbart å frigi det ubenyttede torskekvantumet avsatt til tredjeland, for å sikre at flest mulig av fartøyene som deltar i torskefisket.

Foto: Erik Jenssen

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet påpeker Fiskarlaget at det er et relativt stort kvantum det er snakk om, 6 259 tonn.

For å sikre at flest mulig av fartøyene som deltar i torskefisket nord for 62'N får ta del i torskekvantumet som Norge har til rådighet i 2018 anmoder derfror Norges Fiskarlag om at Nærings- og fiskeridepartementet umiddelbart frigir det ubenyttede torskekvantumet avsatt til tredjeland, slik også praksis har vært de siste årene.

Kvantumet på drøye 6 000 tonn forutsettes fordelt mellom de ulike flåtegruppene/reguleringsgruppene etter etablerte fordelingsnøkler.