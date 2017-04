Forlater Findus for å bli med på Mehamn-satsingen

Jørn-Gunnar Jacobsen forlater toppjobben i Findus Norge for å bli med Arne Hjeltnes i satsingen på filétproduksjon i Mehamn.

Kyst og Fjords lesere vil huske Jacobsen fra vår omtale av Findus Norges planer om å starte filétproduksjon i Norge. Gjennom flere intervjuer omtalte vi hvordan Jacobsen utredet saken internt i Findus-systemet, for til slutt å få tommelen ned for et konsept han selv sa han hadde ståltro på.

Men nå får han likevel sjansen til å hive seg utpå. Dagens Næringsliv melder at Arne Hjeltnes har fått med seg Jørn-Gunnar Jacobsen, i tillegg til en annen ringrev fra dagligvarebransjen; Thorbjørn Theie. Sistnevnte har hatt flere lederstillinger i Norgesgruppen, i tillegg til at han ledet ICA Norge fra 2012 til 2013. Også Jacobsen har fartstid som ICA-leder, i tillegg til erfaring fra Nortura.

Jacobsen forlater jobben i Findus 28. april for å tiltre direktørjobben i selskapet som får navnet «Norwegian fish company».

Ifølge Dagens Næringsliv har Arne Hjeltnes nå også investorer på plass, blant annet iendomsinvestorene Petter Neslein i Pecunia og Hans Thomas Knudtzon i selskapet Hanto. Satsingen skal ifølge DN utgjøre 150 millioner kroner.