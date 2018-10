Forlater Rørvik havn

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sin markante havnedirektør gjennom 13 år, Paul Ingvar Dekkerhus, har sagt opp. Fra årsskiftet blir han administrerende direktør i skipsverftet Moen Marin Service AS.

Styret i det interkommunale havneforetaket Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS ble fredag orientert om at havnedirektøren gjennom de siste 13 årene, Paul Ingvar Dekkerhus, har levert sin oppsigelse. Styreleder Oddvar Bakke medgir at styret mener det er vemodig at en driftig havnedirektør går av, men har samtidig forståelse for at Dekkerhus ønsker nye utfordringer.

– Paul Ingvar Dekkerhus har satt spor etter seg som havnedirektør. Han har samlet havneregionen i det interkommunale havneforetaket Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR), og gjort havna til et viktig utviklingsredskap for Ytre Namdal, konkluderer Bakke.

Dekkerhus har samtidig vist seg som en strategisk og dyktig samfunnsutvikler gjennom innsatsen for å få flyttet transport av fersk laks over på kjøl og bygging av infrastruktur i egen havn. I mai ble Kråkøya kysthavn åpnet av fiskeriministeren, og nå er havna sterkt involvert i byggingen av den regionale blå samarbeidsarenaen InnovArena. Dekkerhus har samtidig posisjonert NTHR både i Midt-Norge gjennom Kysthavnalliansen, og som styremedlem i organisasjonen Norske Havner – også da organisasjonene Norske Havner og KS bedrift Havn ble slått sammen.

Havnestyret er allerede i gang med å finne Dekkerhus’ etterfølger. Stillingen vil bli utlyst om kort tid.

For havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus var det med blandede følelser han leverte sin avskjedssøknad.

– Det har vært 13 gode, innholdsrike og spennende år. Sammen med framoverlente eiere, et kompetent styre og en handlekraftig styreleder Oddvar Bakke, har jeg hatt god støtte for den offensive rollen som havna har tatt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har gitt oss viktige, strategiske samarbeidspartnere som har gitt avgjørende bidrag til resultatene vi har oppnådd, sier Dekkerhus.

– Når muligheten til å være med å videreutvikle vekstbedriften Moen Marin Service AS dukket opp, var det vanskelig å si nei. Samtidig er det kanskje riktig tidspunkt for å slippe til nye krefter og tanker for å ta Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS inn i framtida, sier Dekkerhus.