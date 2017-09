Forlenger MSC-avtalen

Fem nye år med MSC-standard. Norsk sjømatnæring forlenger samarbeidsprosjektet for miljøsertifisering av norske fiskerier - hvor alle de vesentlige norske fiskeriene er sertifisert.

Sildelaget melder om at avtalen som omfatter alle de største fiskeriene, vdereføres for den kommende femårsperioden.

Det er Norges Fiskarlag som på vegne av hele sjømatnæringen, har klientansvar for miljøsertifisering av fiskeriene i Norge. Tor Bjørklund Larsen har siden 2014 hatt det faglige ansvaret for arbeidet med miljøsertifisering og bestandsforvaltning. Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag.

Verdens største

Norske fiskerier er verdens største enkeltklient for Marine Stewardship Council (MSC). Dette skyldes i stor grad at vi i Norge bevisst har satset på felles sertifiseringer av nasjonale fiskerier, hvor alle deler godene, i stedet for at enkeltaktørene sertifiserer sine egne båter og bedrifter. Næringen har lagt ned betydelige ressurser knyttet til å oppfylle og tilrettelegge for å bli standardisert og få godkjenningsstempel fra MSC.

Norsk fiskeriforvaltning er generelt anerkjent som verdensledende, men innkjøpere i flere nøkkelmarkeder krever ganske enkelt miljøsertifisering. Det er dette markedskravet vi imøtekommer med vårt engasjement med MSC, sier internasjonal miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen.