Forlenger selfangsten

Regjeringen fortsetter å støtte selfangsten, til tross for klare signaler om det motsatte. Også i år blir det fangst.

Foto: Polargodt AS

- Det handler om å forvalte denne bestanden slik at den ikke plutselig eksploderer. Vi må se økosystemene i en helhet, sier statssekretær Ronny Berg til Kyst og Fjord. Og bekrefter at regjeringen også i år har satt av penger til selfangsten.

Støtten til selfangsten ble fjernet helt fra statsbudsjettet under fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) i 2015, men i 2016 gjeninnførte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tilskuddsordningen som en av sine første ministergjerninger. Den politikken videreføres i 2017, fastslår Ronny Berg, som antyder at støtten vil ligge i størrelsesorden 2- 2,5 millioner kroner.

Selv om støttenivået er betydelig lavere enn det næringa selv mener må til, understreker Berg at det ikke er noe «museumstilskudd» man nå deler ut.

- Nei, det er det ikke. Det er basert på at vi ønsker å bidra til at man utvikler en lønnsom næring. Det er viktig at vi klarer å få frem produkter som skaper verdier fremover. Ønsket er selvsagt at vi på sikt skal få ei næring som står på egne bein. Og vi har tro på dette. Hadde vi ikke det, ville vi ikke vært med på et videre tilskudd til selfangsten, sier Berg.

I neste måned møtes departementet og næringa for å diskutere detaljene rundt årets fangst.