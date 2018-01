Forlenger vernet av LoVeSe

Venstres inntreden i regjeringen betyr status quo for olje i Lofoten, Vesterålen og Senja ut perioden.

Spørsmålet om oljeutvinning i LoVeSe har vært et av Venstres mest profilerte politikkområder, og få ventet vel at partiets inntreden i regjeringen skulle være noen seier for tilhengerne av konsekvensutredning av disse havområdene. Og ganske riktig, så bekreftet søndagens offentliggjøring av Jeløy-erklæringen dette. Det blir ingen konsekvensutredning i inneværende regjeringsperiode.

I erklæringen heter det at «Regjeringen vil ikke åpne for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2017-2021, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.»

Regjeringen vil oågs fastslå definisjonen av iskanten i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, og i lys av anbefalinger fra Faglig forum.

Videre har regjeringen sagt at de vil:

Ved tildeling av utvinningstillatelser i den pågående 24. konsesjonsrunden, legge vekt på miljøfaglige råd i eller nær særlig verdifulle områder (SVO), herunder vurdere begrensninger på boring i oljeførende lag i en større radius rundt Bjørnøya.

Ikke gjennomføre 25. konsesjonsrunde før revidering av Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten er ferdig behandlet.

Fortsette kunnskapsinnhentingen gjennom videre kartlegging av petroleumsressursene, også i områder som ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet.

På miljøområdet vil regjeringen: