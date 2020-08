Forlenges på grunn av korona

Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover. Det er ikke nødvendig å søke om forlengelsen.

- Det er med bakgrunn i henvendelser til Sjøfartsdirektoratet at de har sett at sjøfolk vil få problemer med å gjennomføre oppdateringskurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat. Grunnen til dette kan være avlyste kurs, karantene eller reiserestriksjoner til kurssted, melder Norges Fiskarlag.

Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid uten frykt for at de bryter regelverkene.

Gyldigheten på norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. november 2020, gis en generell forlengelse med inntil seks måneder. Det er ikke nødvendig å søke om denne forlengelsen.

Bakgrunnen for at forlengelsen er satt til seks måneder, er at man ønsker å gi nok tid til at situasjonen skal normaliseres igjen for å unngå utfordringer med kapasitet i forbindelse med nye kurs.