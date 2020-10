Forlenget ferskfiskordningen

- Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Bonus på 30 prosent Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus). Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november. Den forlenges nå frem til 6. desember, med en bonus på 30 prosent. -Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier Ingebrigtsen. Vil vurdere vilkårene I 2020 ble det satt av 15 270 tonn til ferskfiskordningen. Justert for overfisket av ordningen i 2019 ble den endelige kvoten 13 586 tonn. Oppstart var 13. april, med en kvotebonus på 10 prosent. Bonusen økte til 30 prosent fra og med 13. juli. -Vi vil ta med oss de erfaringene vi har gjort i år når vi skal vurdere vilkårene for ferskfiskordningen for 2021, sier fiskeri- og sjømatministeren. Et eventuelt overfiske på ordningen vil dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.