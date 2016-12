Forlover seg med Tysfjord

Hamarøy kommune vil forlove seg med halve Tysfjord.

Etter en lang dragkamp Hamarøy kommunestyre bestemte de folkevalgte seg for å gå for en «delt løsning», melder NRK Nordland.

– Sammen med halve Tysfjord blir vi en sterk samisk kommune, med et stort ansvar for det lulesamiske, sa Stein Valle (V) under mandagens kommunestyremøte i Hamarøy.

Det samiske ble flere gang nevnt som et viktig argument for kommunesammenslåing.

– Vi må ta innbyggerne på Tysfjords sørside på alvor, som ønsker seg til Hamarøy, sa Valle.

Kabalen har vært vanskelig å få til å gå opp, etter at både Ballangen, Hamarøy og Tysfjord sa nei til kommunereformen, mens bykommunen Narvik sa ja.

I slutten av september sa Fylkesmannen i Nordland at Tysfjord bør deles, og slå halve kommunen sammen med Hamarøy og halve med Ballangen og Narvik. Fylkesmannen la mye vekt på en underskriftskampanje i Tysfjord der innbyggere krevde deling.