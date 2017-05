Fornøyd med loddeavtale

Fiskebåt er fornøyd med loddeavtalen som ble signert rett før helga.

Foto: Scanfishphoto

I avtalen er det formalisert at 30 norske fartøy kan drive fiske på samme tid i islandsk sone.

- Alt i alt er vi fornøyd med resultatet, sier Audun Maråk, som deltok i forhandlingene på vegne av næringen.

ICES kommer om kort tid med anbefalinger på totalkvoten. Fiskebåt mener imidlertid at ingen må bli overrasket om anbefalingen blir null, som i forrige sesong.

- På bakgrunn av tidligere erfaring kan vi imidlertid forvente en kvote når endelig totalkvote blir fastsatt.

Styrker forskningen

Island styrker nå forskningsinnsatsen for å bedre kunnskapen, blant annet gjennom tokt lenger nord i Jan Mayen-sona og Grønlandske farvann. De er uroet over at kvoteanbefalingen bommer så sterkt, der anbefalingen opprinnelig var null, mens endelig kvote ble fastsatt til nær 300 000 tonn.

Sterkere bidrag

Norge og Grønland er bedt om å bidra sterkere i forskningen, noe som blir fulgt opp fra norsk side.

Partene fortsetter drøftelsene om andelsfordelingen mellom kyststatene, der Grønland krever økte andeler på grunn av mer vestlig utbredelse av loddebestanden.

I dag har Island 81 prosent, Grønland 11 og Norge åtte prosent av totalkvoten. Eventuelle endringer vil ikke bli gjort gjeldende for kommende sesong.