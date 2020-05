Fornøyd med oljebrems

Barentshavet og Nordsjøen vil ikke utvides for ytterligere petroleumsvirksomhet i år. Det er Norges Fiskarlag svært fornøyd med.

I fiskarlagets høringssvar i konsesjonsrunden om tildeling i forhåndsdefinerte områder, den såkalte TFOen, stryker de tilfredshet med at områdene i Barentshavet og Nordsjøen ikke utvides ytterligere.

I høringssvaret minner Norges Fiskarlag om Riksrevisjonens rapport fra 2019 om myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene. Den konkluderte blant annet med at oljevernberedskapen ikke er godt nok tilpasset forholdene i nordområdene.

Fiskarlaget peker samtidig på at dette funnet viser at det må tilrettelegges bedre for å unngå katastrofale konsekvenser for blant annet miljøet og fiskerinæringen før det utvides med ytterligere petroleumsvirksomhet nordområdene.

- I Nordsjøen er det allerede svært stor aktivitet, og det er betydelige utfordringer med å få til sameksistens med petroleumsnæringen i det området, spesielt med tanke på at petroleumsmyndighetene ikke tar en koordinerende rolle i forbindelse med seismisk aktivitet i norske havområder.

At man nå har bestemt at virksomheten ikke skal utvides ytterligere, blir derfor hilst velkommen av fiskarlaget.

Fiskarlaget er likevel opptatt at Olje og Energidepartementet holder ord og sørger for å sikre en god sameksistens med andre næringer som de lovet tidligere i år.

- Dette gjelder både ved seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging av rør og kabler, skriver fiskarlagert i høringssvaret.