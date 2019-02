Fornøyd med sjarkkampanje

Sjøfartsdirektoratet kommer med sjark-skryt etter at sikkerhetskampanjen «Sjekk sjarken» er avsluttet. I alt 174 sjarker ble besøkt av inspektører i januar.

Foto: Norges Fiskarlag

Inspektørene var om bord i 174 sjarker og sitter igjen med utelukkende positive tilbakemeldinger nå som kampanjen er avsluttet, sjarkeierne tar sikkerheten på alvor, melder Sjøfartsdirektoratet i en omtale gjengitt på Fiskarlagets nettsider.

Gjennom kampanjen ble sjarkeierne utfordret til å gå gjennom sine sikkerhetsrutiner, samtidig som det ble delt tips og råd om hva som skal til for å bli enda sikrere fiskere – helt uten å risikere pålegg for feil eller mangler.

Utsatt gruppe

Bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet har prioritert fiskeflåten med fartøy under 15 meter er at gruppen er den med størst utsatt risiko. Det er også den klart største gruppen av fartøy med drøyt 5 500 av de vel 6 000 registrerte fiskefartøyene i Norge.

Bare i 2018 mistet sju personer livet i forbindelse med fiske. Det er sju for mye, skriver direktoratet i sin nettsak.

– Vårt mål er å redusere antall hendelser på havet. Gjennom en holdningskampanje som dette får vi en bevisstgjøring blant fiskerne, samtidig som vi får kjennskap til hvor skoen trykker, sier Hilde Stange, seniorrådgiver underavdeling fiskefartøy.

Fikk besøk

Fisker Jon Ludvigsen om bord i «HAVSULA» fikk besøk da han lå til kai på Ballstad i Lofoten.

- Jeg fikk skikkelig gode tips fra inspektøren, blant annet informasjon om fall over bord-line, nødstopp og annet sikkerhetsutstyr. Og så må jeg berømme dere og si at dette var en utrolig fin måte å treffe oss på, forteller Ludvigsen som nå venter på at torsken skal komme til Lofoten.

– Dette har vært en måned som har vært interessant, positiv og annerledes, men mest av alt veldig artig, forteller Tom Hartvigsen som har jobbet som inspektør ved Tromsø tilsynskontor i fire år.

Han forteller om fiskere som har etterspurt informasjon om registrering, godkjente foretak, direktoratets fokus og selvsagt også gode sikkerhetsrutiner som de kanskje ikke hadde kjennskap til fra før.

- Vi har opplevd en lett tone med fiskere som normalt kanskje ikke er så glade for å få inspektører om bord. En kar her oppe i nord opplevde kampanjen vår så positiv at han nesten ikke ville la meg gå, smiler Hartvigsen, som også legger til at det har vært fantastisk å slippe å skrive pålegg.

Vil gjenta suksessen

Med så positive tilbakemeldinger understreker Stange at Sjøfartsdirektoratet garantert vil gå i gang med en tilsvarende kampanje igjen.

- Vi har allerede oppnådd bieffekter ved at flere fiskerlag har invitert oss på møter, og som ønsker videre dialog om sikkerhet.

Slike invitasjoner vil hun gjerne ha mer av.

- Inviter oss, og vi kommer! Samtidig er det viktig å understreke at det til sjuende og sist er fiskerne selv som må sørge for sikkerheten til sjøs. Vi vil helst la påleggsblokka ligge, og komme til båter uten feil og mangler, sier hun.

Hun minner om at Sjøfartsdirektoratet står på stand under Lofotfishing 29.-31. mars, og at yrkesfiskere er velkommen til å delta gratis på Sikker Fisker-konferansen i Ålesund 6.-7. mai i år.