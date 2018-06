Fornyer seg i vest

Sogn og Fjordane fiskarlag har ansatt ny daglig leder.

Foto: Privat

Henriette Skaar (35) er fra 1. juni ny daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag. Hun har bakgrunn som jurist og er fra Bergen. 35-åringen har denne uken startet opp ved kontoret i Måløy og allerede rukket å hilse på flere av medlemmene som har vært innom Fiskarlaget, skriver Norges Fiskarlag i en pressemelding.

Henriette Skaar har en master i rettsvitenskap og utvider nå også sin kompetanse med selskapsrett og skatterett ved det juridiske fakultetet i Bergen. Hun har arbeidserfaring fra saks- og skadebehandling i Lindorff og Gjensidige, samt generell jus fra et advokatfirma i Bergen.

Nå flytter familien på fem til Måløy, som for øvrig er hjemstedet til hennes mann. Han arbeider som ingeniør knyttet til oppmåling av ulike fartøy og slik sett vil de begge nå arbeide innenfor maritim sektor.

Som daglig leder ved kontoret i Sogn og Fjordane Fiskarlag overtar Henriette Skaar hele bredden av ansvaret som frem til nå har vært knyttet til Oddmund Kvalheim. Han vil i en periode overlappe for å bidra til at oppstarten blir så god som mulig for den nye daglige lederen.

-Vi er fornøyd med å ha fått Henriette med på laget. Hun har ord på seg for å være både strukturert, målrettet og resultatorientert og vi ser frem til å nyte godt av hennes kompetanse og erfaring. Det sier leder Jarl Magne Silden i Sogn og Fjordane Fiskarlag.