Fornyer slepebåtkontraktene

Kystverket sier at fornyelsen av slepebåtkontraktene har styrket beredskapen langs hele kysten.

I Nord-Norge vil slepeberedskapen fortsatt bestå av to fartøyer. Her beholder Simon Møkster Rederi den ene kontrakten. De har hatt kontrakt siden 2016, med «Strilborg». Strilborg er et ankerhåndteringsfartøy med 165 tonns slepekraft, bygget på Aukra i 1997. Strilborg har siden februar hatt 12 manns besetning, hvorav en dekkskadett, og en dekkslærling, dette blir nå obligatorisk besetning på begge fartøyene i Nord-Norge, skriver Kystverket i en pressemelding.

Den andre kontrakten er vunnet av FarstadSolstad med ankerhåndteringsfartøyet «Far Sabre». Far Sabre er bygget i Brevik i 2008 og har 185 tonns slepekraft. FarstadSolstad er et rederi satt sammen av flere rederier, og er for så vidt nye i slepeberedskap, men Solstad hadde tidligere «Normand Jarl» inne for Kystverket i Nord-Norge.

På Vestlandet er kontrakten vunnet av Boa Tugs i Trondheim, med slepebåten «Boa Odin». Boa hadde kontrakt på Vestlandet i årene 2012 og 2013, med «Boa Heimdal» og er således god kjent med slepeberedskap.

Boa Odin er bygget i Spania i 2010, og er en RaStar 3600, Azimuth Stern Drive tug med 105 tonns slepekraft, og er den kraftigste slepebåten Kystverket har hatt på Vestlandet.

Alle kontraktene over er tidscertepartier, altså Kystverket disponerer fartøyene 100% av tiden.

Slepeberedskapen på Sørlandet fortsetter som en tilstedeværelseskontrakt. Det innebærer at Kystverket betaler for en døgnkontinuerlig tilstedeværelse og beredskap mellom Egersund og Risør. Ved behov kan fartøyet mobiliseres til andre områder.

På Sørlandet fortsetter Buksèr og Berging med kontrakt, men med ny båt.

– Nå har vi BB Connector der, men fra 2018 tar BB Supporter over, denne båten er på Vestlandet i dag. Med sine 33 meters lengde og 87 tonns slepekraft vil fartøyet utgjøre en betydelig styrking av slepeberedskapen også på Sørlandet, sier Aasebø.