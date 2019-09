Forsiktig råd om kystbrislingfiske

Havforskninga vil være forsiktige med kystbrislingen på vestlandet, og anbefaler ikke større kvote enn 320 tonn i 2020.

Havforskingsinstituttet anbefaler at det ikke blir fisket mer enn 320 tonn kystbrisling til neste år. 240 tonn anbefales tatt i Hardangerfjorden og 80 tonn i Nordfjord. I Sognefjorden bør det ifølge havforskerne ikke fiskes kystbrisling i det hele tatt.

– Rådet vårt gjelder kun disse områdene, fordi vi ikke har toktdekning for brisling i andre områder, sier havforsker og bestandsansvarlig Cecilie Kvamme i en melding publisert på Havforskningsinstituttets nettsider.

I rådet skriver Havforskingsinstituttet at det er svært lite brisling å se i Sognefjorden.

– I Nordfjord er det litt under middels forekomster av både årsyngel og brisling som er ett år og eldre (2018-toktet). Dette er første år på lenge med både rekrutter og eldre fisk i Nordfjord. Nå er det viktig å ikke ta ut for mye under fisket i 2019-fisket. I Hardangerfjorden er 2018-indeksen over gjennomsnittet for nullåringar, noe som gjenspeiler at 2019-indeksen er over gjennomsnittet for eldre brisling, sier Kvamme.

Her kan du lese heile kvoterådet.