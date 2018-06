Forsiktige optimister

Det ble en vanskelig vinter for tørrfisknæringa med et lavere hengekvantum og frykt for dårlig kvalitet. Likevel bærer innhentinga bud om at det ikke gikk så galt likevel.

Etter at tørrfisken er hentet inn fra hjell venter innomhus tørking og ytterligere modning før kvaliteten viser seg. Tilvirkerne Kyst og Fjord har snakket med tar derfor store forbehold i sine antagelser om hvordan kvaliteten på årets fisk blir.

- Vi har fått inn halvparten og har begynt å grovsortere. Det er tidlig å si, men det ser greit ut. Det lukter ikke stygt, for å si det sånn, sier mangeårig tørrfiskvraker hos Glea AS på Røst, Ansgar Pedersen.

Med unntak av frosten i februar og mars synes han tørkeperioden har vært grei.

- Vi kunne gjerne hatt mere regn, for det var for tørt enkelte perioder. Uten regn tørker fisken raskere på utsiden og får skorpe slik at han stenger fukten inne i fisken. Men foreløpig ser det greit ut, jeg vil kalle det et normalår.

