Forsinket, men rekker Lofotfisket

Rederiet Fjordbakk AS i Henningsvær skulle hatt nye «Seingen» på plass i november, men det blir januar før den 21 meter lange plastbåten kan seile heim med flaggborgen til topps.

Rederiet eies av far og sønn Signar og Svein Håkon Fjordbakk. Frem til i sommer drev de snurrevadfiske med den 20 meter lange båten med samme navn som nybåten. Lofotposten skriver at de har valgt å bygge nybåten i plast ved Mundal båt AS, og at det fortsatt satses på snurrevadfiske.

Nybåten blir rigget for føring av levende fisk, og får det som hører til på en moderne båt av kjøling og sirkulasjonsutstyr.

Årsaken til forsinkelsen er ifølge avisa sammensatt.

– Det er med oss som med de fleste andre som bygger båter. Det blir litt forsinkelser, og nå er det klart at det ikke blir overlevering før i januar en gang. Det er fortsatt en del som gjenstår, og så får vi julefeiringen midt oppe i dette. Vi orker heller ikke å stresse med å bli ferdig. Det er bedre at det blir skikkelig gjort, sier Svein Håkon Fjordbakk til Lofotposten.