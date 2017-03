Forskerne planlegger jubileum

Til neste år kan norske og russiske havforskere feire at det er 60 år siden samarbeidet kom i gang.

Foto: Havforskningsinstituttet

Sist uke har en delegasjon norske havforskere vært på besøk i Russland for å avvikle det årlige havforskermøtet, og i slutten av uka undertegnet de en avtale for hvordan samarbeidet skal gå for seg i sitt 60. år.

- Protokollen forteller hvilke tokt vi skal samarbeide om i året som kommer, hvordan Havforskningsinstituttet og søsterinstituttet Pinro i Murmansk skal utveksle informasjon og data, hvordan faggruppene innenfor instituttene skal samarbeide og hvordan vi i samarbeid skal utvikle forskningsmetodene våre, sier forskningsdirektør Geir Huse i en artikkel på Havforskningsinstituttets egne hjemmesider.