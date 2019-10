Forslag om nedlegging av fiskeriutdanning møtes med sjokk og vantro

Nordland fylkeskommune foreslår drastiske kutt i flere av fiskeriutdanningene i fylket.

Med 459 millioner kroner mindre i statlige inntekter til Nordland, står utdanningsetaten i fylket foran et sparekrav på rundt 170 millioner kroner innen 2022. Det betyr en kraftig innstramming i utdanningstilbudene på Nordlands videregående skoler, ifølge en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

Tre nedleggingsmodeller:

Fylkeskommunen skriver at Nordland har et forholdsvis stort volum elever inne på utdanninger som er ekstra kostbare i forhold til rene teorilinjer. Naturbruk trekkes frem som en av disse, og fylkeskommunen har derfor lagt frem følgende tre forslag for diskusjon om hvordan naturbruksvolumet i fylket skal reduseres:

Naturbruk ved Kleiva legges ned, men tilbud opprettholdt på Øksnes og Lofoten

Naturbruk ved Kleiva opprettholdes, men nedlegging av fiske/fangst på Øksnes (fiske/fangst beholdes på Gravdal og Inndyr)

Legge ned fiske/fangst på Gravdal. Naturbruk ved Kleiva opprettholdes samt fiske/fangst på Øksnes.

Meget uheldig

Vestvågøy fiskarlag har i helga behandlet saken, og skriver i en uttalelse at de reagerer med sjokk at den viktigste utdanningen til fiskere i Lofoten er foreslått nedlagt.

- Lofoten og Gravdal har gjennom en årrekke opparbeidet et meget godt ry som opplæringssted for fiskere. Vi kan ikke godta at denne kompetansen forsvinner. Det vil være meget uheldig for hele regionen. Spesielt for ungdommen som skal inn i næringen vil det bli vanskelig når denne utdanningen forsvinner fra region.

«Helt bak mål»

Vestvågøy fiskarlag viser til at forslaget handler om å legge ned en linje som er fullsøkt og hadde en søkermasse til 2 klasser, hvor de har tatt inn 19 elever i 1. klasse.

- Vestvågøy fiskarlag vil på det sterkeste fraråde at politikerne i Nordland legger ned naturbrukslinjen ved Vest-Lofoten videregående skole. Det er helt bak mål å legge ned fiskeriutdanningen i en av de største fiskeriregionene. Dette kommer vi ikke til å godta, skriver styreleder Ørjan Sandnes på vegne av laget.

River bort grunnlaget

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag har også behandlet saken, og kommet med følgende uttalelse:

"Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag er kjent med at Utdanningsavdelingen i Nordland Fylkeskommune har foreslått nedlegging av klasser for utdanning innen naturbruk og fiske og fangst. Herunder er det skissert ett alternativ med nedlegging av fiske og fangst på Gravdal. Et annet alternativ er nedlegging av det nye tilbudet på fiske og fangst i Øksnes (Myre).

Arbeidsutvalget er sterkt kritisk til forslagene om nedlegging av utdanningstilbud som er svært relevante for ungdom i Nordland og som skal sikre den fremtidige rekrutteringen til den svært viktige fiskerinæringen. Næringen står på mange måter foran et generasjonsskifte og samtidig er interessen blant ungdom for å ta utdanning innenfor fiskeri meget stor. Arbeidsutvalget viser i denne sammenhengen til at den tiden der ungdom gikk rett om bord i fiskebåten nå er forbi. Nå er det utdanning som gjelder i et høyteknologisk yrke med strenge krav til bl. a god fangstbehandling. Det er også kjent at dersom en utdanning på videregående nivå kan foregå nært hjemstedet så blir den både mer attraktiv og mer relevant for unge som skal skaffe skape seg en yrkeskarriere.

Fiskerinæringen skaper store verdier og er basis for svært mange arbeidsplasser i avledet virksomhet langs hele kysten. Dette stiller også strenge faglige krav til de som skal arbeide innenfor næringen. Det å ta bort deler av den utdanningen som skal lede frem til denne kunnskapen er derfor det samme som å rive bort grunnlaget for den verdiskapingen som foregår i næringen. Det er ikke akseptabelt.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag krever at dagens tilbud innenfor fiske / fangst må videreføres i årene fremover og i alle fall så lenge det er søkning til disse tilbudene. Den investeringen som gjøres ved å beholde disse vil garantert være meget god. Med andre ord så har samfunnet ikke råd til å legge ned tilbudene dersom fiskerinæringen også i fortsettelsen skal være en næring som skaper store verdier og ringvirkninger i samfunnet for øvrig.

Nordland Fylkes Fiskarlag krever at det gjeldende utdanningstilbudet som gir relevant fiskeriutdanning ikke må svekkes gjennom den innsparingsplanen som Nordland Fylkeskommune mener må iverksettes. "