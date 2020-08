Forsvar, folk og fisk

Det er en samfunnsinteressert forsvarssjef som i disse dager tiltrer stillingen. Og forsvarssjef Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik signaliserer at flere forandringer må gjøres, for å få et forsvar som hører med i tiden. Forsvaret er til for folket, og i den forbindelse er det interessant å se den betydelige befolkningsnedgang som er i forsvarskommuner som Andøy, Bardu og Målselv.

Den utpregede pendlingen I helgene, som skjer fra nord til sør, er sterkt medvirkende til at befolknings nedgangen er så stor som den er. En relativt stor andel av offiserskorpset, som innehar viktige stillinger i forsvaret nordpå, er registrert i kommuner sørpå.

Vi har i lang tid sett at en større del av offiserskorpset forlater landsdelen på torsdager og fredager, og returnerer først til sine tjenestestillinger nordpå ut på mandagen.

Hvilken beredskap bidrar dette til, når ledere er borte store deler av uka?

Samfunnet må kreve at forsvarsledere, på forskjellig nivå, melder flytting, og bosetter seg i respektive kommuner nordpå. Det er en forpliktelse offiserene må ta på alvor.

Jeg går ut fra at den nye oppegående forsvarssjefen ser dette dilemmaet.

Forsvaret har også en rolle å spille for å stabilisere folketallet nordpå. Derfor er det viktig at politisk ledelse i forsvar og kommunal sektor tar opp denne problemstillingen.

En enorm forsendelse av fisk foregår fra Nord-Norge, og kjøres på kjøl og hjul sørover/til utlandet.

Denne fisken bearbeides ikke i Nord-Norge, men bidrar til arbeidsplasser og bosetting i andre land. Er det å vente at fiskerikommunene i Nord-Norge blør.

Det er en mye mer håndfast fiskeripolitikk som praktiseres på Island.

Der fisken eksporteres ubearbeidet ut av Island, har Island straffetiltak. Det gir trekk i kvoterettighetene til å fiske, noe som straks merkes, og forandringer går mot bearbeiding i eget land/fylke.

Slik fiskeripolitikk bidrar til å skape arbeid lokalt i sitt eget land/fylke, som igjen betyr styrking av bosettingen.

Vår oppegående fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fra Bodø har allerede gjort tiltak.

Fiskeriminister og kommunalminister må nå samkjøre, slik at disse sektorene bidrar mer synlig til styrking av bosettingen nordpå.

Vi har altså både forsvarssjef og sjef på fiskerisektoren fra Nordland.

De må nå levere forsvarsplaner og politikk, som bidrar til å styrke bosettingen i Nord-Norge.