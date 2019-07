Forsyner Sørlandet

Nå forsyner nordnorske fiskere Sørlandet for reker.

Det gjør at prisene er på tur nedover i landets sørligste fylker, melder avisa Fædrelandsvennen.

Dette skyldes at nordnorske reker nå har funnet veien til de sørlandske bord.

– Normalt skulle jeg fått 150 kroner per kilo. I stedet er prisen på 130 kroner. Årsaken er rekene som kommer fra nord som gjør at det er bra med reker på markedet, sier rekefisker Lennart Danielsen i Mandal til avisa. Han klager likevel ikke på verken mengden, kvaliteten og prisen på fangsten.

– Det er tålelig bra. Jeg vil si at vi opplever en normal sommer.

Daglig leder Erlend Grimsrud for Fiskarlaget Sør slår fast at det er langt færre fartøy i fiske denne sommeren i Skagerrak. Han tror antallet er 120 båter som i så fall vil være ca 60 færre enn i et normalår.

– Det hjelper jo på dem som fisker reker, sier Grimsrud.