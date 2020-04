Fortsatt fall for fersk torsk

Både dårlig vær og lavere etterspørsel gjorde sitt til at eksporten av fersk torsk gikk ned sist uke.

Det viser en ukentlig oversikt som Norges Sjømatråd har utarbeidet.

- Nedgang i eksporten av fersk hel torsk i koronaperioden skyldes både redusert etterspørsel og reduserte fangster på grunn av dårlig vær. Dreiningen i eksporten av fersk torsk mot videreforedlingsmarked som Polen og Nederland fortsatte også forrige uke. Økt etterspørsel etter fryste og ferske prepakkede produkter i dagligvare i flere markeder forklarer noe av denne veksten, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Økningen i dagligvarehandelen ser imidlertid ikke ut til å veie opp for bortfallet av restaurantsegmentet. Dette bidrar til at prisene målt i norske kroner faller, fra historiske høye nivåer tidligere i vinter, til samme nivå som i fjor. Dette til tross for en svak norsk krone, sier Pettersen.

Eksporten av fersk torsk gikk ned med 7 prosent i uke 17 sammenlignet med uke 17 i 2019 til 1119 tonn. I tillegg til Danmark som er et tradisjonelt omlastingsmarked, var det vekst til videreforedlingsmarkedene Nederland og Polen i uke 17. Eksporten av fryst hel torsk har vært positiv så langt i år. Forrige uke økte eksporten av fryst hel torsk med 26 prosent sammenlignet med uke 17 i 2019. Eksporten av skrei gikk ned med 43 prosent i uke 17 sammenlignet med samme uke året før.

- Vi er nå godt inne i siste uken av skreisesongen og eksporten ligger an til å havne betydelig under fjorårets rekordvolumer. Uavhengig av vær og vind har eksporten av skrei falt betydelig siden koronarestriksjonene ble iverksatt. Den viktigste årsaken er redusert etterspørsel fra restaurantsegmentet i viktige markeder. Samtidig har det vært en god utvikling i dagligvare i Spania som har virket i positiv retning, sier Pettersen.