Fortsatt kampklare oljemotstandere

Selv om kampen synes vunnet, kommer ikke Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja til å avvikle beredskapen.

Etter at også Ap besluttet å legge planene om oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja på is er oljemotstandernes kamp kronet med seier. Men gjenvalgt leder Odd Arne Sandberg sier det ikke er noen grunn til å ta fremtiden for gitt.

- Kampen for oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja må fortsette med uforminsket kraft. Sterke krefter jobber fortsatt for å få slippe til i våre mest sårbare og produktive havområder. Statusen i dag her ingen evighetsgaranti, sier Sandberg i en pressemelding.

Folkeaksjonen avholdt i helga sitt sitt tiende landsmøte på Hamn i Senja. 40 medlemmer møttes for å feire jubileet og den viktige seieren man har oppnådd med arbeiderpartiets klare vedtak om å legge bort kravet til konsekvensutredning.

- ”Å snu” Arbeiderpartiet har hele tiden vært sentralt i organisasjonens strategi. Og dette langsiktige og systematiske arbeidet er kronet med seier, skriver Sandberg, og understreker:

- Kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke vunnet for godt. Landsmøtet vedtok gode planer for hvordan organisasjonen skal jobbe framover for å trygge vedtaket. Fokus vil være på å jobbe mot de partiene som fortsatt vil slippe oljeindustrien til i våre verdifulle havområdet, ohvordan holde organisasjonen vital og jobbe for å trygge Arbeiderpartiets vedtak.

Nytt styre ble valgt med følgende medlemmer

Odd Arne Sandberg, Leder, Kabekvåg

Ingrid Skjoldvær, Nestleder, Sigerfjord/Oslo

Monica Amsen, Andenes

Vågar Erdahl Nyaas. Kabelvåg

Tiril Auby, Stamsund

Danie Weiss, Bodø.