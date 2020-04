Fortsatt mye fisk i Vestfjorden

Etter fullført skreitokt med F/F Johan Hjort 28. mars til 7. april legger Havforskninga frem årets skreikart.

- Bildet vi presenterer viser noen endringer når vi sammenligner med fjorårets skreikart og totalmengden med fisk i toktets dekningsområde ser ut til å gå noe ned, skriver toktleder Knut Korsbrekke i en pressemelding.

- Den aller kraftigste registreringen ble gjort i Henningsværstrømmen og slike tettheter av skrei har vi ikke observert tidligere. Også ved Røst ble det observert ei imponerende «skreiflo». Mesteparten av skreien på innersida av Røst og Værøy og i Vestfjorden stod i disse to konsentrasjonene. På yttersida med Røstbanken, Vesterålsbankene og noen av bankene i Troms stod fisken langt mer spredt.

- Resultatene fra toktet ser ut til å være noe lavere enn fjorårets innsig og er betydelig lavere enn hva som var forventet når vi ser på fjorårets bestandsberegning. Like over påske vil resultatene fra toktet bli benyttet av en internasjonal arbeidsgruppe i regi av det internasjonale havforskningsrådet ICES, skriver Korsbrekke.Årets møte blir det første «virtuelle» møtet for arbeidsgruppen som laget sin første bestandsberegning for torsk i Barentshavet så tidlig som i 1960. Bestandsberegningene som lages benytter også informasjon fra fangstene av torsk og fra flere andre vitenskapelige forskningstokt. Disse bestandsberegningene vil danne grunnlaget for kvoterådene for 2021. Med skreitoktet på plass vil arbeidsgruppen ha tilsvarende informasjon som tidligere år og den spesielle situasjonen med en pågående pandemi bør ha liten innflytelse på rådgivingen for kvoteåret 2021.