Fortsatt økning i Finnmark

Det blir stadig flere fiskere og fiskebåter i Finnmark. Det viser en gjennomgang Kyst og Fjord har gjort i forkant av Fiskeridirektoratets offisielle tall i nærmeste framtid.

Kyst og Fjord har presentert fiskeri-statistikk de siste tre årene og de tallene som ble innhentet fra fartøyregister og fiskermanntall 1.12.2017 gir oss ganske sikkert trekkene på hvordan næringen har utviklet seg fram til den siste måneden i 2017.

Flere båter og fiskere

Det var 23 flere fiskere i Finnmark 1. desember 2017 i forhold til ett år tidligere. Antall fiskebåter økte med 39.

Dermed øker det mest i Norges største og nordligste fylke i forhold til Troms og Nordland.

Det er tre kommuner i Finnmark som skiller seg særlig positivt ut, Gamvik, Nordkapp og Vardø.

Fiskeriene i Gamvik har virkelig skutt fart de siste årene. Et betydelig bidrag i så måte har det islandske miljøet i Gamvik stått for.

Albert Mar Eggertsson eier alene fiskebruket i Gamvik gjennom selskapet Sædis AS (som betyr Sjøfe).

Han forteller at det stort sett er båter fra Gamvik og nærliggende fiskevær som leverer linefanget fisk. Det produseres filet for det europeiske og amerikanske markedet.

- De leverer vanligvis god kvalitetsfisk. Vi har et veldig stort fokus på kvalitet under produksjonen. Vi er heldige for vi har gode ansatte som har valgt å jobbe hos oss og de er i delaktige i at det har gått bra, sier Eggertsson.

På landstoppen

De har også blitt kåret til Årets gasellebedrift i Finnmark.

Gamvik kommune hadde 114 registrerte fiskere 1. desember i fjor. Kommunen ble da bare slått av Nordkapp (226) og Hammerfest (115).

I Gamvik bodde det drøyt 1.100 mennesker i desember 2017.

Det vil si at det var i overkant av ti prosent av befolkningen i kommune stod i fiskermanntallet da Kyst og Fjords opptelling ble gjort.

Hvis vi setter antall fiskere målt i forhold til befolkningens størrelse, er Gamvik helt i landstoppen.

I særstilling

Målt i antall båter og fiskere er Nordkapp i en særstilling i Finnmark. Det er nesten dobbelt så mange fiskere her som i Hammerfest. Isbjørnbyen inntar andreplassen.

Det har blitt ti flere fiskere i Nordkapp siden sist og hele 14 flere båter. Det fins 172 fiskefartøy i kommunen.

Dermed fortsetter den positive trenden i Norges nordligste kommune. De siste to årene har det blitt 25 flere fiskebåter og like mange flere fiskere.

Ved utgangen av 2017 bodde det knappe 3.300 innbyggere i Nordkapp, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det vil si at knappe syv prosent av befolkningen var fiskere på det angitte tidspunktet.

I Vardø bodde det drøyt 2.100 mennesker i desember 2017.

I løpet av de to siste årene har det blitt 19 flere fiskere i pomor-hovedstaden. Antall fiskebåter har steget med hele 20 på to år.

Det siste året alene har det blitt 11 flere fiskere og 14 flere båter.

