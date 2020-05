Fortsatt prisnedgang

Seifiskere må belage seg å få litt mindre for fangsten fra mandag av. Det er endring i de dynamiske minsteprisene.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Når det gjelder prissettingen av rund sei er prisen beregnet med nasjonal omregningsfaktor på 1,35 og trekk på 30 øre for godgjøring av sløying.

Råfisklaget og representantene for fiskeindustrien er enig om å ta ut minste vektklasse for sei fra den dynamiske minsteprismodellen. Minsteprisene for nevnte kategori vil derfor stå uendret for omsetning fra og med 25. april 2020 inntil videre, men ikke utover 31. oktober 2020

Dette er de gamle og nye prisene:

11.5 - 17.5 18.5 - 25.5