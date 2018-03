- Fortsett sånn!

Skreipatruljens kontrollører er storfornøyde med hva de fant i kassene som ble åpnet på veg til markedet.

Foto: Norges Råfisklag

- Når vi åpnet lokket på eskene med kvalitetsmerket Skrei ble vi både glad og stolt!

Det sier skreipatruljens Jan-Erik Jensen og Arne-Magne Andersen om fisken de sjekket på omlastingsterminaler i Danmark og Oslo forrige uke, skriver Råfisklaget i en pressemelding.

Det er nå toppsesong for pakking av kvalitetsmerket Skrei, og under denne kontrollrunden sjekket patruljen over 600 skrei - det er over 2700 kilo fisk. Noe av dette var kvalitetsmerket Skreifilet, men mesteparten var hel fisk.

- Hvis vi skal gi et par tilbakemeldinger til pakkerne om forbedring, må det være å kaste et ekstra blikk på at finnene til fisken ikke er røde og at fisken som det skjæres filet av skal være like fin som den som pakkes hel, sier skreipatruljens Arne Magne.

- Det kan kanskje virke litt pirkete, men standarden er krystallklar og det er kun den aller fineste fisken som kan bli kvalitetsmerket Skrei, sier Jan-Erik og Arne Magne samstemt. Næringsaktørene har selv vært med å sette kravene i skreistandarden, og skreipatruljen kontrollerer at de følges og at skreien som pakkes tilfredsstiller kravene.

Patruljen er veldig fornøyd med kvaliteten på fisken hittil i år, og har en klar beskjed til de som pakker; fortsett sånn!

Skreipatruljen gjennomføres av Norges Råfisklag i samarbeid med Norges sjømatråd. Den kontrollerer at pakkeriene følger standarden og at skreien som pakkes til kvalitetsmerket Skrei tilfredsstiller kravene i skreistandarden. Det er Norges sjømatråd som eier merkevaren og som gir pakkerier tillatelse til å bruke merket.