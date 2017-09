- Fortsetter å kjempe

- KrF er stolt over å ha bidratt til et oljefritt LoVeSe. Vi kommer til å kjempe den kampen videre, uavhengig av en ny samarbeidsavtale.

Foto: Kristelig Folkeparti

Det skriver KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad i en tekstmelding til Kyst og Fjord. I morgen starter de første forhandlingene mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet.

Søndagens utspill fra partiets fylkesleder i Nordland, Per Pedersen, der han uttalte til NRK Nordland at han «vil ikke ofre partiets sjel for Lofoten» har skapt betydelig uro i Nordland. Leder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag sammenlignet Pedersen med Bibelens Judas.

Kyst og Fjord har tatt kontakt med KrF, med spørsmål om partiet sentralt vil støtte eller dementere uttalelsen fra Pedersen.

Det svarer partiet ikke på, men gir i stedet en forsikring om at KrF ikke har gitt opp saka, uansett hva samarbeidsforhandlingene vil resultere i.

Starter i morgen

Så langt har det bare vært spekulasjoner omkring hva disse forhandlingene vil resultere i. Samt enkelte forpostfektinger, som den fra Per Pedersen. Dessuten har et sentralstyremedlem i Venstre sagt at partiet ikke bør stille noe ultimatum om Lofoten og Vesterålen overfor regjeringspartiene denne gangen.

- De nye utspillene er både overraskende og illevarslende for dem som mener at de fornybare ressursene må gå foran, og at en konsekvensutredning i praksis er begynnelsen på åpning av feltene, skriver Bladet Vesterålen på lederplass.

Statsminister Erna Solberg (H) møter Siv Jensen (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) i morgen torsdag for å starte de første samarbeidssamtalene. Fra til da har hun latt støttepartiene være i fullstendig fred.

– Er det én ting jeg har lært, så er det at du ikke kan pushe disse prosessene, sier Solberg til NRK, dagen før dagen.