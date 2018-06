Fortviler over samfengt fisk

Fiskehandler Karl-Alberth Hansen i Tromsø har brent seg på kjøp av samfengt fisk på auksjon hos Råfisklaget. – Praksisen må endres, sier han.

- Rederier kaller deler av fangsten for «miks» og selger det samfengt. «Miks» forteller oss ingenting. Vi byr på noe vi ikke vet hva er, sier Hansen til Fiskeribladet (bak betalingsmur).

- Det er umulig å vite hva man kjøper når fisk er oppført som samfengt uten snittvekt. Det blir ofte kjøp med økonomiske tap, sier Karl Alberth Hansen.

Mot slutten av forrige måned kjøpte han det som var annonsert som kveite miks, sløyd u/hode, på Råfisklagets auksjonssider.

- Men i pakken var det undervekt, et avvik på 20 prosent, og der kun én fisk veide over fem kilo. Alle de øvrige veide godt under 4 kilo, og flere så lite som 1,2 kilo. Det var kveite så liten i størrelse at det var som ei rødspette å regne, sier han.

- Det er ingenting som heter «samfengt». Enten er det over eller under 4 kilo. For fisken skal størrelsessorteres, sier Hansen med solid trykk på skal.

Hos Norges Råfisklag sier de at all fisk skal sorteres etter størrelse og dette har gjør de fiskerne oppmerksom på.

- Kjøper skal ha en formening om hva slags art og størrelser det er snakk om ved kjøp. Men så kan det være partier der det ikke har vært mengder nok til en frossenblokk. Da kan det nok forekomme at de partiene bli sortert samfengt uten merket snittvekt. Men det er i så fall brudd på forskriftene, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Råfisklaget.