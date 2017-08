Fortviler over sildepris-system

Når sildefiskerne i Nordland samles til årsmøte i dag, vil prissystemet i sildesektoren være et av de viktigste temaene.

I likhet med torsk og annen hvitfisk er innført dynamisk prisfastsetting i sildesektoren. Prisen for omsatt fangst avgjør prisen i kommende periode.

Beregningene av de dynamiske prisene er imidlertid noe ulike. Når det gjelder for eksempel torsk så utgjør dynamisk minstepris dels prisen fryst og fersk vare fikk i førstehåndsleddet samt den eksportprisen vare har hatt den siste måneden.

For pelagisk er det kun førstehåndsprisen som legges til grunn.

- Jeg vil tro at fiskerne heller i retning av ei ordning i sildesektoren tilsvarende det vi har fått i torskesektoren. Dagens ordning i sildesektoren ser ut til å være selvforsterkende. Når prisen først begynner å gå ned, så er det vanskelig å få det til å snu, sier sekretær Steinar Jonassen i Nordland Sildfiskarlag til nettstedet fiskeribladet.no (bak betalingsmur).

- Mange er frustrert over den store prisnedgangen, forteller han. På sild har snittprisen gått ned nesten to kroner sammenlignet med i fjor. Dette har skjedd parallelt med at totalkvota er økt med over 300.000 tonn, og analytikere har hevdet at man her har en klar sammenheng, mener han.

Steinar Jonassen som er daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, er spent på Nordland Sildfiskarlags videre skjebne.

- Det har vært liten aktivitet i sildfiskarlaget hos oss. Og lenger nord har det så vidt jeg vet stoppet helt opp. Det kan tyde på at interessen for ei slik organisering ikke er spesielt stor. Fylkeslagene behandler jo også sildesaker og ivaretar vel sånn sett også disse fiskernes interesser, sier Jonassen, til samme nettsted.