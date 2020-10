Forundret over organisasjons-nekt

Etter at Fiskarlaget Nord bortimot enstemmig valgte å gå for utmelding av Norges Fiskarlag under årsmøtet nylig, opplever nå fiskerne i Troms og Finnmark at det er en organisatorisk forskjellsbehandling innen laget. – Det virker som om Fiskarlaget sentral er mer på hugget etter vårt vedtak.