Forventer hydrogenhjelp

Flere har allerede hydrogendrevne fiskebåter på tegnebrettet i påvente av hydrogensatsingen i Øst-Finnmark. Nå ber politikerne regjeringen forplikte seg å delta i satsingen.

– Vi forventer at regjeringa stiller opp og forplikter seg til å være med på hydrogensatsinga som nå skjer i Øst-Finnmark. Denne regionen har nå en helt unik mulighet for grønn næringsutvikling og burde passe godt som en del av en nasjonal satsing, sier fylkesrådsleder Karin Eriksen i Troms og Finnmark fylkeskommune, regionrådsleder Wenche Pedersen og ordfører Rolf Laupstad i Berlevåg i en pressemelding.

De jobber nå intensivt for å få staten med på en regional hydrogenstrategi.

Vil ha bedre ordninger

Regjeringa la forleden fram landets første hydrogenstrategi, men satsinga mangler økonomiske insentiver for å gjøre bærekraftige og grønne investeringer.

–Heller ikke i krisepakkene ser vi spor etter økonomiske ressurser for de som ønsker å satse på hydrogen. Dagens tilskuddordninger er fragmenterte og griper ikke fatt i de grunnleggende barrierene for å skape et marked og en verdikjede for hydrogen som er pris og etterspørsel, sier Karin Eriksen.

Store ressurser

Regionrådsleder Wenche Pedersen sier at Øst-Finnmark nå er klar for en fullskala demonstrasjon av en hel verdikjede for hydrogen.

– Vi har store mengder innestengt kraft og store landområder for vindkraftproduksjon. Vi har etablert et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører som i fellesskap ønsker å satse på hydrogen. Og vi har også nasjonale og internasjonale forskere med på laget. Gjennom «satsinga Hydrogensone Arktis» kan vi nå ta grep som setter regionen i førersetet. Dette er ei framtidsretta satsing som vil involvere næringsaktører og kommuner.

Trenger statlig drahjelp

Berlevåg kommune har i samarbeid med SINTEF jobbet med hydrogen de siste 10 årene.

–Vi ser nå at utviklinga går raskere enn vi hadde turt å håpe på, sier ordfører i Berlevåg kommune Rolf Laupstad.

–Men vi trenger statlig drahjelp for å kunne gå de neste skrittene mot en permanent produksjon av hydrogen, og for å skape de lokale ringvirkningene det nye industrieventyret kan bli. Vi vil ha staten med på laget og gjør Øst-Finnmark til en nasjonal testarena for markedsutvikling og demonstrasjon av hydrogen verdikjede.