Forventer styrket vern av laksefjordene

Natur og Ungdom forventer at regjeringa styrker vernet av villaksbestandene.

Natur og Ungdoms landsmøte har en klar beskjed til regjeringa: Når ordningen

med nasjonale laksefjorder og vassdrag skal evalueres i år må vernet styrkes betraktelig

for å bevare villaksbestandene. Dette fremgår av en pressemelding fra organisasjonen.

Natur og Ungdom trekker fram planene om dumping av gruveavfall i fjorder og miljøproblemer

i oppdrettsnæringen som eksempler på at beskyttelsen stadig tilsidesettes.

- Norge er forpliktet til å gjenoppbygge og utvikle laksebestandene våre, men vi kan ikke

forvente at våre bestandene skal bestå når vi fôrer dem med giftig gruveavfall, lakselus og

oppdrettsgener. Ordningen skal gi særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i

vassdragene, men det er vanskelig å forstå hvordan å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i

Førdefjorden er særlig vern, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

Hun mener det trengs en rekke tiltak for at ordningen skal ha en reell virkning.

- Beskyttelsesregimet må følges opp med konkrete tiltaksplaner, midler og klare krav til

næringene. I tillegg er grensene for laksefjordene ofte for nær munningen til elvene.

Forurensende virksomhet og smitte av lakselus fra oppdrettsanlegg lengre ute i fjordene vil

også ramme villaksen på sin vandring ut av fjorden, så vernet må omfatte en større del av

fjorden, sier Skjoldvær.