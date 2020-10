Fra 1. desember må alle sedler signeres digitalt

Fra 1. desember skal alle slutt- og landingssedler signeres via mobil, melder Råfisklaget.

Råfisklaget innfører heldigitale sedler, og om noen uker er det kun mulig å signere sedlene digitalt, via mobiltelefonen eller nettbrett.

– Slik slipper du å oppsøke kaikontoret. Dette er både koronasikkert, og du slipper papirkopier, påpeker de.

For å bruke ordningen, må du først opprette en bruker på dine sider hos Råfisklaget. Fremgangsmåten er som følger:

1. Opprett signeringsbruker på MinSide.

2. Last ned CatchSign-appen fra Play butikk eller Appstore på din mobil.

3. Signer seddel uten å besøke kaikontoret. Det er både Corona-sikkert og du slipper papirkopier.

Råfisklaget anbefaler alle å lage en signeringsbruker og laste ned appen med en gang, slik at alt er klart når man kommer til kai og skal levere sin fangst. Oppskriften finner du her, og Råfisklaget oppfordrer alle som plages med appen om å ta kontakt for veiledning.