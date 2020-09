Fra Sea King til SAR Queen

De nye redningshelikoptrene som vil bli kalt SAR Queen, er både raskere, har større rekkevidde og skal tåler enda mer juling enn den gamle sliteren som den nå erstatter.

De første arvtakerne etter Sea Kingen ble satt i drift i dag på Sola redningsbase utenfor Stavanger.

– Sea King-helikoptrene har i flere tiår blitt brukt til å redde folk i nød og vanskeligheter. Nå er de første av våre nye redningshelikoptre endelig satt i drift. Med det har redningstjenesten fått et betydelig løft - både over hav og land – og det bidrar til å styrke vår samlede beredskap, sier statsminister Erna Solberg (H) i en pressemelding om begivenheten.

Vesentlige forbedringer

Under seremonien på Sola-basen foretok statsministeren den symbolske handlingen med å overrekke vaktradioen til de nye helikoptrene og deres mannskap, for å vise at nå er SAR Queen i gang med å ta over jobben til Sea King-helikoptrene. SAR står for «Search And Rescue».

– De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre. Disse egenskapene gjør at helikopteret kan komme til unnsetning betydelig raskere enn dagens Sea King under nærmest all typer værforhold., sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ny æra

Hittil befinner 8 av de 16 nye redningshelikoptre seg i Norge. Og ytterligere tre overtas i løpet av høsten/vinteren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok også på seremonien på Sola tirsdag.

– I dag markerer vi begynnelsen på en ny æra i redningstjenesten. De nye redningshelikoptrene overtar stafettpinnen, først her på Sola. Dette gir redningstjenesten enda bedre forutsetninger for å løse sitt oppdrag. De store aksjonene der mange menneskeliv reddes, får mye oppmerksomhet. Men redningstjenesten løser oppdrag hver eneste dag, året igjennom, sier Bakke-Jensen (H).

Etter planen skal alle helikoptrene være i drift i løpet av 2022. Den videre innfasingen avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset.

Mest avanserte

SAR-Queen-helikopteret har en stor kabin som gir plass til mange nødstedte. Dette gir også gode arbeidsforhold for besetningen. Det gjelder ikke minst ved behandling av skadde på de avanserte traumestasjonene ombord.

I utviklingen av helikopteret har det vært lagt stor vekt på å utnytte ny og avansert teknologi for å kunne finne nødstedte under krevende forhold. Blant de teknologiske nyvinningene er en radar som kan detektere små «mål» på svært lang avstand og et nytt mobilsøkesystem som kan lokalisere mobiltelefoner utenfor dekningsområde - også under snøskred.

Den norske versjonen av helikopteret er det mest avanserte som finnes på markedet i dag og blir nå leverandørens basismodell for andre kunder. Det vil fortsatt være teknologisk i front i mange år fremover.