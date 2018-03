Fra land til hav

Et yngre bla’ Klo har forlatt landsiden og mønstret på familiebedriftens fiskefartøy.

Kristian Klo har blitt fisker på M/S «Morgenstjerne».

– At jeg på sikt kjøper egen båt, er ikke noe man skal utelukke, men nå er jeg mannskap, sier Kristian Klo til Vesterålen Online (bak betalingsmur).

Kristian Klo var tidligere en del av ledelsen i Gunnar Klo AS, siden Arne Karlsen har blitt daglig leder av selskapet. Gunar Klo selv har blitt daglig leder i Øyfisk, hvor den yngre Klo hadde denne funksjonen tidligere.

– Det er klart at lista er lagt høyt for å få flere prosjekter som «Morgenstjerne». Vi har et ønske om å se på nye båter. Slik lovverket er nå, er det ikke tillatt om man ikke fisker selv, sier Arne Karlsen til nettstedet.

– Det er det som har skjedd av endringer i selskapet, og det er ikke mer dramatisk enn som så. Det var ganske naturlig å få inn Gunnar Jarl som leder i Øyfisk. Han har hatt den jobben tidligere, og kan operasjonene og rutinene i selskapet.

– Jeg er mannskap nå, vi leverer fisk til mottaket på Stø, sier Kristian Klo, som beretter om et godt fiske for tiden.

– Ved å ha gått over til fiskeryrket kan du fiske deg opp til rettigheter til å kjøpe egen båt. Er det en målsetting?

– Det skal man ikke utelukke. Men det er ikke noe konkret jeg jobber med. Men det er en åpning for det, at man kan kjøpe båt, sier Klo til Vesterålen Online.

– Råstofftilgang er viktig for selskapet og hvis båten skulle gått ifra oss, vi har ikke hatt råd til det. At man kun ender opp med sjarker under 11 meter, som gjerne ligger i åpen gruppe, da blir det fort et veldig tynt driftsgrunnlag. Vi har behov for større volum. Det vi også har opplevd de senere årene er at vi mister ganske store båter. Det har ikke noe å gjøre med pris, hva vi betaler for fisker, det har ikke noe med servicenivå eller kapasitet å gjøre, det har med å gjøre hvem som eier båtene, legger han til.