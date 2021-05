Fra nå må skipstrafikken i Lofoten vike for kvalen

I perioden 10. mai til 30. juni 2021 kommer seilingsleden mellom Stamsund og Ure i Lofoten til å være delvis stengt.

Grunnen er at det da skal foregå forskning på vågehval, melder Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). Som tidligere meldt i Kyst og Fjord skal forskerne fange kval levende for å måle hørselsevnen deres, før den blir merket med satellittsender og sluppet fri igjen. Prosjektet er et internasjonalt samarbeid.

Les også: Protesterer mot hval-forsøk

Stenges med not

Seilingsleden mellom Stamsund og Ure stenges fysisk med nøter. Det vil medføre fare for skip å passere dem. Nøtene er merket med lys og bøyer. Tiltaket innebærer at det spennes opp not mellom Kvannholmen (posisjon B 68,098117N 13,812617Ø) og Brusen (posisjon A 68,101317N 13,838233Ø). Videre vil det bli fullstendig sperret mellom Kvannholmen og Æsøya, på både øst- og vestsiden.

Alternativ led

Når oppmerket led til Stamsund stenges vil det være mulig å benytte alternativ led, også for de største fartøyene som trafikkerer her. Det er fullt mulig å bevege seg rundt det avstengte området. Det er Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har ansvar for forskningsprosjektet. FFI har fått tillatelse fra Kystverket til stengingen.