Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør

Han går fra forsvarspolitikk til fiskeri etter at han i dag ble utnevnt til ny direktør for Fiskeridirektoratet.

Det er Nærings- og Fiskeridepartementet som melder dette i en pressemelding. Bakke-Jensen vil ikke tiltre som fiskeridirektør før stortingsperioden hans er over til neste år.

– Har et stort engasjement

Bakke-Jensen (H), opprinnelig fra Båtsfjord i Finnmark, har vært forsvarsminister i knappe to år. Han skal ifølge avisen utnevnes som ny fiskeridirektør etter Liv Holmefjord, som har hatt jobben siden 2008. Han ble formelt utnevnt som ny direktør av Kongen i statsråd i dag, melder Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Fiskeridirektoratet forvalter rammebetingelsene for en stor og viktig eksportnæring. Med Frank Bakke-Jensen får vi en fiskeridirektør med stort engasjement for sektoren og erfaring fra både lovgivende og utøvende myndighet. Det har vært en prosess hvor mange kandidater har vært vurdert, med bistand fra et rekrutteringsbyrå. Bakke-Jensen har kommet ut som den anbefalte kandidaten gjennom denne prosessen, sier næringsminister Iselin Nybø.

Den erfarne politikeren har hatt to ministerposter i Erna Solbergs andre regjering, og har tidligere vært ordfører i Båtsfjord i en periode. Han er utdannet skipselektriker, og har vært fiskeripolitisk talsmann for Høyre.

– Fiskeri en del av mitt DNA

Frank Bakke-Jensen er 55 år og er Norges forsvarsminister. Han fortsetter som statsråd. Bakke-Jensen kan heller ikke tiltre som fiskeridirektør så lenge han er innvalgt på Stortinget.

– Jeg har store, viktige saker å gjennomføre som forsvarsminister, og nå er min kapasitet fullt og helt konsentrert om forsvarspolitikk. Samtidig er jeg fra Båtsfjord, og sjømatnæringa er en del av mitt DNA. Det kommer en dag da jeg ikke lenger er statsråd, og da ser jeg frem til å bruke krefter på fiskerinæringen. Jeg har et brennende engasjement for kysten, sjømatnæringen og lokalt næringsliv, sier Bakke-Jensen i en kommentar.

Stillingen som fiskeridirektør er en åremålsstilling som går i seks år av gangen.

Nåværende direktør for statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet, Per Sandberg, blir konstituert som fiskeridirektør inntil en vikar er ansatt, melder departementet.