Frank «Sele» Samuelsen til minne

Mandag 22. juni kl. 11:00 mottok vi den verste beskjeden som et medmenneske og en arbeidsgiver kan få.

Skipperen på fartøyet Leander ringte og sa at en kollega, Frank «Sele» Samuelsen, hadde forulykket om bord og livet stod ikke til å redde. De påfølgende timene og dagene har vært preget av sjokk og sorg, og det har vært tungt. I en slik stund går våre tanker og dypeste medfølelse til Sele sine etterlatte, som har mistet noe av det kjæreste de hadde, og til alle som har mistet en god venn og kollega.

Personlig har jeg kjent Sele i mange år. Han fulgte med båten Solværskjær som vi overtok, og fortsatte å jobbe på samme båt, Leander, i vårt rederi. Jeg hadde gleden av å bli bedre kjent med han. Han var en snill mann, og en hardtarbeidende og dyktig fisker som tok ansvar som bas om bord i båten.

Vi har mistet en høyt verdsatt kollega og venn, og familien har mistet det umistelige. Det er en tøff tid og vi ber om at det avstås fra å spekulere i hva som var årsaken til denne tragiske ulykken. Spekulasjoner hjelper lite mot sorgen, snarere øker den byrden av den. Myndighetene vil, når den tid kommer, avgi en offentlig rapport om årsaken.

Rederi og familie ønsker ro i denne tiden, vi ber om respekt for dette.

Sele vil bli dypt savnet, av alle i rederiet og av alle som kjente han.

Hvil i fred.

For Øksnes Kystfiske

Ted Robin