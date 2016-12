Frank inn, Elisabeth ut

Frank Bakke-Jensen (H) overtar statsrådsposten etter partifelle Elisabeth Aspaker. Erna Solberg har presentert de tre nye ministrene.

Foto: Dag Erlandsen

Anders Anundsen, Tord Lien og Elisabeth Vik Aspaker ut av regjeringen, Per-Willy Amundsen, Terje Søviknes og Frank Bakke-Jensen inn. Det er dagens statsrådskifte i én setning. Etter Kongen i statsråd tirsdag ettermiddag kunne statsminister Erna Solberg (H) presentere nykommerne, forteller NRK.

Amundsen (Frp) blir justisminister, Søviknes (Frp) olje- og energiminister mens Bakke-Jensen (H) altså blir EU-minister. Båtsfjordingen får et spesielt ansvar for nordområdene.

Bakke-Jensen har representert Finnmark Høyre på Stortinget siden 2009. Før han ble stortingsrepresentant var han ordfører i Båtsfjord samt drev flyplasservicebedriften Båtsfjord Reiseservice AS. Han har vært sterkt engasjert i fiskeripolitikk, både før og etter at han ble stortingsmann, og har blant annet vært fiskeripolitisk talsmann for Høyre.